Obywatelskie zatrzymanie pijanej kierującej. Kobieta miała 3,3 promila

W poniedziałek (8 listopada) podczas podróży autem na terenie gminy Kodrąb uwagę trzech mężczyzn - mieszkańców tej gminy - zwróciła kierująca peugeotem. Auto poruszało się od krawędzi do krawędzi jezdni, co wzbudziło u obserwatorów podejrzenia co do stanu trzeźwości osoby siedzącej za kierownicą.

Mężczyźni pojechali za peugeotem, a gdy nadarzyła się okazja, wyprzedzili go i zmusili kierująca do zatrzymania się. Kobiecie, która kierowała pojazdem, zabrali kluczyki, po czym wezwali policję - opowiada nadkomisarz Aneta Wlazłowska z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.

Przybyli na miejsce funkcjonariusze zbadali stan trzeźwości 40-latki z gminy Kodrąb. Okazało się, że kobieta jest kompletnie pijana, [b]wydmuchała 3,3 promila. Na dodatek wyszło na jaw, że [/b]nie posiada ona uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Za nieodpowiedzialne zachowanie mieszkance gminy Kodrąb grozi do 2 lat pozbawienia wolności, kara grzywny oraz zakaz kierowania pojazdami.