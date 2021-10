Obywatelskie zgłoszenie pijanego kierowcy w Radomsku. Miał 3 promile

W poniedziałek (4 października) około godziny 11 na policję zadzwonił mieszkaniec gminy Radomsko, który poinformował o kompletnie pijanym kierowcy poruszającym się po drodze w Strzałkowie.

Policjanci pojechali na wskazane miejsce przy sklepie w Strzałkowie i postanowili poczekać na mężczyznę - opowiada nadkomisarz Aneta Wlazłowska z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. - W końcu ten pojawił się, wsiadł do samochodu i ruszył, wówczas funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli. Okazało się, że 41-letni mieszkaniec gminy Radomsko miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie.