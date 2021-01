OC w 2021 roku. Za jego brak nawet kilka tysięcy złotych kary! Ile kosztuje Ubezpieczenie OC? Ceny wyższe w stosunku do 2020 roku 27.01.2021

PILNE: 27.01.2021. Nowy mały ZUS. Złóż szybko wniosek i płać niskie składki ZUS od działalności cały 2021 rok. Zostało już tylko kilka dni

W 2020 roku po raz pierwszy przedsiębiorcy czyli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogła płacić obowiązkowe składki na ZUS według korzystniejszej od ogólnej zasady – a więc nie od arbitralnie ustalanej podstawy wymiaru, ale od faktycznie osiąganych obrotów. Z przywileju tego można skorzystać także w 2021 roku, ale trzeba dopełnić ważnych formalności. Zostało już naprawdę kilka dni na złożenie wniosku i załatwienie formalności. Kalendarz i tak w tym roku jest łaskawy gdyż 31 stycznia – prawny termin złożenia wniosku – wypada w niedzielę, a w takiej sytuacji jest on wydłużany do końca pierwszego dnia roboczego czyli do północy 1 lutego 2021 r.