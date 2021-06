Ochrona przed strzyżakami? Strzyżaki inaczej latające kleszcze. Jak wygląda strzyżak? Latające kleszcze roznoszą bakterie 6.06.2021

Jak się chronić przed strzyżakami? "Latające kleszcze" mogą zepsuć nawet najlepszą wycieczkę

Jak tłumaczy Michał Gzowski, rzecznik Lasów Państwowych w rozmowie z portalem tvp.info, strzyżaki najczęściej atakują ciemno ubarwione zwierzęta. Co to oznacza dla ludzi chcących się chronić przed spotkaniem z tymi owadami? Wybierając się na wycieczkę do lasu, gdzie możemy je spotkać, warto zdecydować się na jaśniejszą odzież - to pomoże nam zauważyć na swoim ubraniu owada. Z pomocą przyjdą także środki, które odstraszają owady. Co istotne, po powrocie do domu należy dokładnie przyjrzeć się swojej skórze, czy z wycieczki do lasu nie wrócił z nami pasażer na gapę.

Jak wygląda strzyżak sarni?

Strzyżak to owad, który potocznie jest określany jako kleszcz ze skrzydłami.