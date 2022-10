Ochrona sygnalistów - na czym polega i jakie obowiązki nakłada na pracodawców

Ideą przyświecającą uchwaleniu Dyrektywy było przeciwdziałanie działaniom odwetowym wobec osób zgłaszających lub ujawniających publicznie naruszenia prawa.

Mając na uwadze założenia Dyrektywy polski ustawodawca bardzo szeroko ukształtował katalog osób, które po zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznie informacji o naruszeniu prawa korzystać będą z ochrony przed działaniami odwetowymi. W konsekwencji zaliczać się do nich będą nie tylko pracownicy, lecz także np. osoby ubiegające się o zatrudnienie, akcjonariusze lub wspólnicy, a nawet stażyści i wolontariusze.

Katalog naruszeń prawa, których zgłaszanie ma skutkować ochroną jest szeroki i obejmuje nie tylko naruszenie przepisów dotyczących praw pracowników i osób wykonujących pracę na innej podstawie, lecz także naruszenie dyscypliny finansowej, ochronę środowiska czy podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Ustawa przewidywać ma trzy kanały zgłoszeń: wewnętrzne - utworzone przez podmioty prywatne oraz publiczne, zewnętrzne - do odpowiednich organów państwa oraz ujawnienie publiczne, przy czym w każdym przypadku zgłaszający powinien mieć uzasadnione podstawy, by sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja jest prawdziwa i że stanowi ona informację o naruszeniu prawa. Istotnym uprawnieniem dla zgłaszającego będzie możliwość monitorowania toku sprawy, tj. uzyskiwania informacji zwrotnych co do podjętych działań, umożliwiających ocenę czy zgłoszenie spotkało się z właściwą reakcją.

Obowiązkiem utworzenia wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości w formie regulaminu, objęci zostaną pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników oraz podmioty działające w sektorze finansowym, niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników oraz tego czy należą do sektora publicznego czy prywatnego. Podmiotem przyjmującym zgłoszenia może być zarówno wewnętrzna jednostka pracodawcy, jak i podmiot zewnętrzny, upoważniony przez pracodawcę. Co istotne, możliwość anonimowego zgłaszania naruszeń, tj. przyjmowania ich do rozpoznania, musi być wprost przewidziana w regulaminie. Tryb ustalenia regulaminu obejmuje konsultacje z zakładową organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników, co w praktyce może wydłużyć czas jego ustalania i powinno być wzięte pod uwagę przez podmioty zobowiązane do wprowadzenie w/w procedury.