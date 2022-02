Od 1 marca podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej w Łodzi i wyższe mandaty. NOWY CENNIK

Co istotne, wraca przedłużony termin obowiązywania tych biletów: bilety 20-minutowe będą ważne przez 40 minut, a 40-minutowe przez godzinę. Powód to inwestycje na drogach, które mają wpływ na opóźnienia taboru MPK. Przedłużenie ważności biletów będzie obowiązywać do końca 2023 r.