Od 1 września opłaty za parkowanie w nowych miejscach Łodzi. Sprawdź gdzie

Jeszcze przed wybuchem pandemii Zarząd Dróg i Transportu zamierzał uruchomić płatne parkowanie w nowych miejscach w podstrefie B, znajdującej się poza ścisłym centrum Łodzi. Udało się postawić parkomaty, wydzielić miejsca parkingowe. Jednak pandemia sprawiła, że nie wprowadzono opłat w tych miejscach.

- Głównie przez to, by nie utrudniać życia stałym mieszkańcom tych miejsc – wyjaśnia Tomasz Andrzejewski z Zarządu Dróg i Transportu Urzędu Miasta Łodzi. - Mają prawo do uzyskania abonamentu na parkowanie w tych miejscach. Ze względu na pandemię mieliby problemy z tym, by je otrzymać. Nie chcieliśmy im komplikować spraw.

Ale życie toczy się dalej i wiadomo, że od 1 września trzeba będzie płacić za parkowanie w niektórych miejscach Starego Polesia, a więc na ul. Skłodowskiej – Curie. Od tego dnia będzie ono płatne także między innymi na ul. Radwańskiej, Targowej i Rembielińskiego. Natomiast od 1 października parkomaty zostaną uruchomione w następnych nowych miejscach. Na przykład na ul. Pogonowskiego czy Żeligowskiego.