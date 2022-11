Od 20 lat mistrzowie świata nie kończyli mundialu z samymi zwycięstwami

Na tym etapie turnieju już można wskazać kandydatów do złotego medalu, chociaż trzeba pamiętać, żeby zdobyć tytuł mistrza świata trzeba jeszcze wygrać cztery mecze – więcej niż drużyny rozegrały do tej pory.

Cztery lata temu na mundialu w Rosji mistrzowie świata Francuzi w grupie C zremisowali z Danią (0:0), ale wcześniej i później odnieśli sześć zwycięstw. W grupie pokonali Australię 2:1, Peru 1:0, a po wyjściu z grupy: Argentynę 4:3, Urugwaj 2:0, Belgię 1:0 i w finale Chorwację 4:2.

Cztery lata wcześniej w Brazylii 2014 mistrzowie świata Niemcy też zremisowali jeden mecz w grupie G – z Ghaną 2:2. Ponadto w grupie rozbili Portugalię 4:0 i męczyli się, ale pokonali USA1:0. W drugiej fazie mundialu forma Niemców nie od razu zachwycała. W 1/8 finału Niemcy dopiero po dogrywce pokonali Algierię. Dopiero od następnej rundy zaczęło się wielkie granie – wygrana z Francją 1:0, w półfinale z gospodarzami Brazylią 7:1 (!) i w finale z Argentyną 1:0, także po dogrywce.

Mundial 2010 po raz pierwszy rozgrywany był w Afryce i tak jak teraz spodziewano się wielu niespodzianek na boiskach RPA. Po raz pierwszy w historii tytuł zdobyli Hiszpanie. Turniej zaczęli od... porażki. W grupie H ulegli Szwajcarii 0:1, ale później pokonali Honduras 2:0, Chile 2:1, Portugalię 1:0, w ćwierćfinale Paragwaj 1:0, w półfinale Niemców 1:0 i w finale po dogrywce Holandię 1:0. Step by step, czterema zwycięstwami po 1:0 Hiszpanie wrócili na Półwysep Iberyjski ze złotymi medalami.

Za naszą zachodnią granicą rozgrywano turniej w 2006 roku. W Niemczech mistrzami świata zostali Włosi. Także nie wygrali wszystkich spotkań w swojej grupie E. Zremisowali z USA1:1, a pokonali Ghanę 2:0 i Czechy 2:0. Także różnicą dwóch bramek (3:1) w 1/8 finału pokonali Hiszpanię. Następnie w ćwierćfinale zdeklasowali Ukrainę 3:0, w półfinale Niemców 2:0 po dogrywce, a w meczu decydującym o złotym medalu po dogrywce i karnych pokonali Francję. To wtedy jedenastki nie wykorzystał David Trezeguet.

Pierwszy turniej w XXI wieku był także ostatnim, w którym drużyna mistrzów świata wygrała wszystkie mecze w drodze po złoto. Brazylia w grupie C mundialu 2002 pokonała Turcję 2:1, Chiny 4:0, Kostarykę 5:2, a w fazie pucharowej – Belgię 2:0, Anglię 2:1, Turcję 1:0 i w finale Niemców 2:0.

Jak zatem widać z naszych wspomnień, od 20 lat tytułu mistrza świata nie zdobyła drużyna, która wygrałaby wszystkie mecze. Ostatnią, która dokonała tej sztuki jest Brazylia – nie miała sobie równych w Korei I Japonii w 2002 roku. Później Włosi, Niemcy, Francuzi remisowali po jednym meczu w grupie, a Hiszpanie nawet przegrali.

Nie ma też żadnej prawidłowości, z której grupy wychodzi późniejszy mistrz świata. Francuzi wyszli z grupy C, Niemcy z grupy G, Hiszpanie z H, Włosi z E i Brazylijczycy także z C. Kto grał w Katarze w grupie C?