Od czego zacząć przygotowania do pogrzebu bliskiej osoby. Poradnik funeralny

To oczywiste, że kiedy odchodzi ktoś z naszych bliskich, nie potrafimy zebrać myśli i skupić się na tym, jakich formalności musimy dopełnić w krótkim czasie - w najbliższych godzinach i dniach. Warto więc mieć pod ręką ten poradnik, który krok po kroku pomoże przebrnąć przez te trudne chwile.

Uporanie się z formalnościami z pewnością będzie łatwiejsze, gdy będzie nam towarzyszył ktoś, bliski, życzliwy, kto - w momentach, gdy nam rozpacz nie pozwala na racjonalne myślenie - poprowadzi nas przez gąszcz spraw, które piętrzą się przed nami. Na pewno wśród bliskich nie zabraknie osób deklarujących pomoc. Pamiętajmy, że nie jest żadnym wstydem ani ujmą korzystanie z tej pomocy. Korzystajmy z niej i prośmy o nią. To wyjątkowe chwile, gdy - abyśmy nie zatracili się w żałobie - powinniśmy pamiętać też o swoich potrzebach. Karta zgonu

Kiedy mamy przesłanki, by podejrzewać, że nasz bliski nie żyje, zacznijmy od telefonu do poradni lekarzy rodzinnych bądź pogotowia. Jeśli lekarz stwierdzi zgon, wystawi kartę zgonu. Karta zgonu pozwoli firmie pogrzebowej na zabranie ciała zmarłego. Oczywiście dotyczy to sytuacji, gdy nasz bliski odszedł poza szpitalem, zakładem opiekuńczym i nie zginął w wypadku. W przeciwnym razie powiadomieniem lekarza o zgonie zajmą się pracownicy placówki, w której przebywał zmarły lub odpowiednie służby wezwane do zdarzenia.

Zgłoszenie do USC i akt zgonu

Po stwierdzeniu zgonu i zabraniu z domu ciała zmarłego, powinniśmy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego ze względu na miejsce śmierci danej osoby, a w wyjątkowych przypadkach do urzędu w mieście, w którym zmarły mieszkał. Tam zgłaszamy fakt śmierci. Po dopełnieniu formalności wystawiony zostanie akt zgonu. Urząd Stanu Cywilnego powinniśmy poinformować jak najszybciej - przyjmuje się, że w ciągu trzech dni od dnia zgonu, a jeśli przyczyną śmierci była choroba zakaźna - w ciągu 24 godzin. Kto może zgłosić fakt zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego? Małżonek lub dzieci zmarłego; najbliżsi krewni lub powinowaci; osoby mieszkające w lokalu, w którym nastąpił zgon; osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały; administrator domu, w którym nastąpił zgon; pracownicy szpitala lub innego zakładu, jeżeli zgon nastąpił na jego terenie.

W czym może pomóc firma pogrzebowa

Jeśli nasze poprzednie doświadczenia z organizacją pogrzebu sięgają zamierzchłych czasów, pamiętajmy, że zakres usług firm pogrzebowych jest obecnie znacznie szerszy. W dużej mierze możemy zdać się na doświadczenie i możliwości wybranej firmy, która pomoże nam pokonać zarówno zawiłości formalne, jak i trudy organizacyjne związane z pogrzebem. Oczywiście, o profesjonalizmie firmy będzie świadczyło również to, że jej pracownicy okażą empatię i zrozumienie dla naszej sytuacji oraz kondycji psychicznej. Stając w obliczu śmierci bliskiej osoby nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele decyzji będziemy musieli podjąć: kontakt z kancelarią cmentarza oraz księdzem bądź świeckim mistrzem ceremonii i ustalenie szczegółów uroczystości pogrzebowej, wybór trumny albo urny, wieńca, tabliczki nagrobnej, oprawy muzycznej uroczystości, przygotowanie ubrań oraz dewocjonaliów i świeckich symboli, które chcemy umieścić przy zmarłym. O tym wszystkim przypomni nam pracownik profesjonalnej firmy pogrzebowej.

Nie każdy z nas jest też przygotowany finansowo na pokrycie kosztów pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy wynoszący obecnie co do zasady 4000 zł może choć częściowo pokryć te koszty. Warto pamiętać, że firmy pogrzebowe zwykle zapewniają dogodne rozliczenie kosztów pogrzebu w ramach zasiłku pogrzebowego. Oznacza to, że wystarczy nasze przyzwolenie, by zakład organizujący pochówek, pokrył jego koszty z pieniędzy, które w naszym imieniu pozyska w ramach zasiłku pogrzebowego. Oczywiście, do wysokości 4000 zł. Kremacja zmarłych

Najczęściej wybierana wersja pochówku związanego z kremacją zwłok odbywa się dwustopniowo. Najpierw odbywa się kremacja zwłok. Może brać w niej udział ksiądz lub świecki mistrz ceremonii, który krótko żegna zmarłego. Następnie (zwykle po kilku dniach) odbywają się uroczystości pogrzebowe - msza bądź świecka uroczystość oraz odprowadzenie prochów do grobu lub kolumbarium przy urnie.

Jak odbywa się spopielenie ciała? Ciało zmarłego musi znaleźć się w specjalnej trumnie. Może być to trumna drewniana bądź specjalna trumna ekologiczna. Nie może mieć metalowych okuć. Trumna na 2-3 godziny jest umieszczana w specjalnym piecu. Temperatura w nim osiąga nawet 1200 st. C. Świadkami kremowania zwłok mogą być bliscy osoby zmarłej. Po zakończeniu spalania ciała prochy są starannie wybierane z pieca, chłodzone zimnym powietrzem i przepuszczane przez klemulator, w którym następuje rozdrobnienie pozostałych szczątków. Prochy są przekładane do specjalnego worka i umieszczane w urnie wybranej przez bliskich. W urnie można też umieścić niewielkie przedmioty - dewocjonalia lub choćby zegarek zmarłego. Pamiętajmy, że po szczelnym zamknięciu urny, nie można już jej otworzyć. Transport ciała z zagranicy

Jeśli twój bliski zmarł za granicą, pamiętaj, że sprowadzenie zwłok albo szczątków z obcego państwa wymaga pozwolenia. Starosta występuje do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej ich sprowadzenia. Postanowienie państwowy powiatowy inspektor sanitarny powinien wydać niezwłocznie. Wydanie zezwoleń następuje na pisemny wniosek podmiotu uprawnionego do pochówku. Starosta wydaje decyzję administracyjną nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

