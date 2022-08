Od elektroniki do punk rocka na festiwalu Soundedit w Łodzi

Festiwal Soundedit odbędzie się w dniach 3-5 listopada, w łódzkim klubie Wytwórnia. Tradycyjnie, najważniejszym dniem wydarzenia jest sobota. Podczas festiwalowej soboty odbywają się najważniejsze koncerty, występuje największe gwiazdy Soundedit, ma miejsce uroczysta gala z wręczaniem statuetek Człowieka ze Złotym Uchem. Także i w tym roku sobota (5 listopada) będzie punktem kulminacyjnym festiwalu.

Pierwszy z sobotnich wykonawców to Crime & The City Solution - zespół, a raczej kolektyw muzyków, którzy pochodzą z Australii, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Krytycy określają ich propozycje muzyczne jako alternatywne i postpunkowe. Sami muzycy, przyznają się do inspiracji The Doors i The Birthday Party, którego członkowie grali w zespole Simona Bonneya (to z jego inicjatywy powstał Crime & The City Solution). Zespół, istniejący od 1977 roku przeszedł wiele wzlotów, upadków, zmian składu i zawieszenia działalności. Po wznowieniu aktywności, grupa znowu nagrywa i koncertuje. Na festiwalu zagra swoje największe przeboje.