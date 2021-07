Od sierpnia egzamin na prawo jazdy w Łodzi i regionie tylko dla punktualnych. Zmiany w organizacji egzaminów od 9 sierpnia. Na co uważać?

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi pojawiła się "ważna informacja dla kierowców".

A nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie oznacza, że przepada zarówno termin jak i opłata, która w przypadku egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii B wynosi 140 zł. Kandydat na kierowcę będzie musiał umówić się na nowy termin i jeszcze raz zapłacić za możliwość zdawania.

- Ma to związek ze zmianą limitów kandydatów, którzy dziennie przypadają na jednego egzaminatora - mówi Maciej Wisławski, rzecznik Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi. - Do tej pory było to osiem osób, a ograniczenia były podyktowane pandemią i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i zdającemu i egzaminatorowi, natomiast od sierpnia będzie to znów dziewięć osób. To z kolei wymaga precyzyjnej organizacji egzaminu.