Od stycznia województwo łódzkie zyska dwa nowe miasta. Prawa miejskie odzyskają Lutomiersk oraz Bolimów

W styczniu tego roku w Lutomiersku odbyły się konsultacje społeczne, w których udział wzięło 1446 osób. Aż 944 z nich były za ubieganiem się o przywrócenie praw miejskich.

- Złożyliśmy wniosek o przywrócenie praw miejskich do wojewody łódzkiego, ten przekazał go do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wreszcie rząd zdecydował nadać prawa miejskie - mówi Tomasz Borkowski, obecny wójt, a przyszły burmistrz Lutomierska. - Teraz przygotowujemy się do tej zmiany, konieczne są wymiana szyldów, tablic urzędowych, pieczęci. W styczniu odbędzie się pierwsza sesja rady miasta.