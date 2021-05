Odbył się trzeci przetarg na kupno Sukcesji. Czy znalazł się chętny? Wracają kino, kręgielnia i klub fitness, kino już w czwartek w nocy

Znów nie było chętnych na kupno Sukcesji w Łodzi. W poniedziałek w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia odbył się trzeci przetarg na kupno centrum handlowo-rozrywkowego. I choć cena spadła i rozdzwoniły się telefony od potencjalnych chętnych, to do przetargu znów nikt się nie zgłosił.W pierwszym przetargu cena wywoławcza wynosiła 126 mln zł, w drugim spadła do 120 mln zł. W obu przypadkach nie było chętnych do kupna. Za trzecim razem cena spadła do 99 mln zł.Czytaj dalej

GG, SZYK, MT