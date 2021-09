Odnalezione listy dzieci z obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi. Co mali więźniowie pisali do rodzin?

Dr Ireneusz Maj, pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Dzieci Polskich wyjaśnia, że listy zostały napisane w 1944 roku i wysłane do najbliższej rodziny.

- Odnaleźliśmy je podczas kwerendy prywatnych zbiorów – mówi dr Ireneusz Maj. - To wyjątkowe znalezisko.

Listy jeszcze dziś mogą wzruszać i pokazują to co dzieci przeżyły w niemieckim obozie przy ul. Przemysłowej w Łodzi. 12-letnia Halinka Cubrzyńska prosiła rodziców, by przysłali jej wierzchy od skórkowych butów i drewniane spody.

- Nie mam w czym chodzić (…) - pisała Halinka. - Proszę o trochę szarego mydła i łyżkę, bo nie mam czym jeść.

Natomiast dziewczynka o nazwisku Konarska napisała list do cioci.