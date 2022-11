Odra - ŁKS 1:2. Nowy-stary napastnik ŁKS strzela jak z nut. Skuteczniejszy niż Balongo

Pierwszego gola dla podopiecznych trenera Kazimierza Moskala strzelił Kamil Dankowski. W 16 minucie po rzucie rożnym wykonanym przez Pirulo piłka trafiła do obrońcy ŁKS, syna byłego mistrza Polski z Górnika Zabrze Józefa Dankowskiego i Kamil umieścił piłkę w siatce. To drugi gol Dankowskiego w tym sezonie, wcześniej strzelił gola liderowi tabeli - Puszczy Niepołomice.

Trener Kazimierz Moskal dokonał roszad w składzie. Zagrał już Mateusz Kowalczyk, natomiast w pomocy wystąpił Bartosz Szeliga, a Piotr Janczukowicz zmienił Nelsona Balongo.

Mecz rozpoczął się od minuty ciszy ku czci zmarłego w piątek Igora Sypniewskiego.

Później poza bramkową akcją łodzian trudno było o ciekawe sytuacje. Łodzianie kontrolowali przebieg meczu, ale ten nie zachwycał poziomem.

W 71 minucie gospodarze wyrównali. Strzelał Mateusz Marzec, piłkę odbił Oskar Koprowski i futbolówka po rykoszecie wpadła do siatki ŁKS. Szkoda, tego gola można było uniknąć.

Na 6 minut przed końcem znów Kamil Dankowski wystąpił w roli głównej. Zaliczył asystę, dośrodkował z prawej strony, a Stipe Jurić z bliska strzelił głową. ŁKS ma nowego, starego napastnika, który najpierw leczył kontuzję, a później wracał do pełnej sprawności w III lidze. To Stipe Jurić, który w drugim kolejnym meczu strzela gola. Tego wymaga się od napastnika. Coś czujemy, że Nelson Balongo może mieć kłopoty z powrotem do składu. Stipe już teraz zrobił sobie prezent na urodziny, 19 listopada skończy 24 lata. A może jeszcze powiększyć swój prezent w meczu z GKS w Katowicach.