Odra - Widzew. Kto zastąpi wielkich nieobecnych w Widzewie?

Bartosz Guzdek, bo o nim mowa, długo przeprowadzał się na Widzew. Pierwsze doniesienia o jego transferze pojawiły się latem ubiegłego roku, gdy 19letni zawodnik grał w trzecioligowych Rekordzie Bielsko-Biała. Strzelił 6 goli w 17 meczach, wiosnę spędził na wypożyczeniu do Ruch Chorzów, grał mało nie zdobył żadnej bramki, jednak Widzew wiedział, że warto stawiać na tego piłkarza. Przed sezonem dołączył do drużyny trenera Janusza Niedźwiedzia i od razu zyskał dobrą opinię. Strzelił dwa gole i przyszło powołanie do reprezentacji Polski.

W debiucie zagrał przeciwko Włochom. Wszedł na boisko po przerwie za Ernesta Terpiłowskiego z Termaliki Nieciecza. Już wtedy kadra do lat 21 prowadzona przez Miłosza Stępińskiego przegrywała 0:2. Graliśmy w Łomży w pierwszym meczu turnieju Elite League. Bartosz wyniku nie zmienił, zostało 0:2, ale zebrał pochlebne recenzje. W kolejnym spotkaniu Polacy zagrają z Portugalią (7 września, godz. 12:00, Alges). Pewnie Bartosz Guzdek dostanie drugą szansę. Może od początku?

W tej samej kadrze jest drugi widzewiak Radosław Gołębiowski, ale nie zagrał.

Obaj młodzieżowcy siłą rzeczy nie będą brani pod uwagę przez Janusza Niedźwiedzia przy ustalaniu składu na mecz z Odrą w Opolu (niedziela, godz. 18). Widzew mógł przełożyć mecz, ale sztab szkoleniowy zdecydował inaczej. Zagra inny młodzieżowiec.

Widzew jest faworytem spotkania w Opolu. Do wizerunku doskonale grające we własnej twierdzy przy al. Piłsudskiego piłkarze Widzewa muszą dołożyć opinię drużyny trudnej do pokonania w roli gościa. Widzew słynął z tego, że nie miało dla niego znaczenia, gdzie mecz jest rozgrywany. U siebie czy na wyjeździe. I tak może być znów.

– Filip Becht i Kacper Karasek - nie oszukujmy się - pod nieobecność Bartka Guzdka i Radka Gołębiowskiego są najbliżej gry w meczu z Odrą w Opolu – powiedział trener Widzewa Janusz Niedźwiedź.