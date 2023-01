Odszkodowanie za opóźniony lot. Co zrobić, gdy lot jest opóźniony? Sprawdź prawa pasażera

Co zrobić gdy lot jest opóźniony?

Odszkodowanie za opóźniony lot

Prawa pasażera w przypadku odwołania lotu regulują przepisy. Pasażer ma prawo do zwrotu kosztów bądź oferty innego połączenia, bezpłatnych posiłków i napojów w czasie oczekiwania, a jeśli jest ono długie – także do noclegu w hotelu z transportem na lotnisko. Prawa do opieki pasażerowie zyskują już po dwóch godzinach opóźnienia, jeśli lot miał do 1,5 tys. km, jeśli dalszy to po 3-4 godzinach od opóźnienia. Jeśli dotarli na miejsce ponad trzy godziny po czasie mają też prawo do odszkodowania w wysokości od 250 do 600 euro, chyba że zaszły nadzwyczajne okoliczności lub pasażerowie zostali poinformowani o opóźnieniu dwa tygodnie wcześniej.