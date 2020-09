Odważna sesja Kasi Cichopek w bikini! Ależ Kasia Cichopek super wygląda! Cichopek pokazała się w kostiumach kąpielowych! ZDJĘCIA 4.09.2020

„Pętla” Patryka Vegi: Maryla Rodowicz, jak zawsze, miała rację

Nieoceniona Maryla Rodowicz nie kryła w jednej ze swoich piosenek, że to, co nas podnieca, to się nazywa kasa i seks. Patryk Vega jest osłuchany i wie, iż na pokazywaniu seksu i kasy dobrze się też zarabia. I nie ma kłopotów z zarzucaniem na widzów pętli.