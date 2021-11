Odwołano galę dla zasłużonych dla miasta Łódź. Oficjalnie z powodu COVID-19, nieoficjalnym powodem mają być tarcia w Koalicji Obywatelskiej

Uroczysta sesja z odznaczeniami miała się odbyć w EC1, bo Urząd Miasta Łodzi dla interesantów jest zamknięty, a do odznaczenia "Za Zasługi dla Miasta Łodzi" w dwa pandemiczne lata zebrało się już 100 osób, dwie osoby przez ten czas zmarły nie doczekawszy odznaczeń. Planowano, by galę zorganizować w dwóch turach po 140 osób, bo oprócz odznaczonych będą jeszcze goście, radni czy urzędnicy. Decyzja o odwołaniu gali zapadła w klubie KO, ale jest też negatywna opinia sanepidu.

- Ale można było zorganizować cztery tury po 70 osób i sesja by się odbyła - utrzymuje Radosław Marzec. - Na konwencie ze strony radnych KO usłyszałem wprost, że opinia sanepidu to tylko podkładka, bo w rzeczywistości chodzi o to, że to kolejna impreza przygotowana w taki sposób, by lansował się przewodniczący rady Marcin Gołaszewski, a jego mają już dość. I z takiego powodu cierpieć muszą zasłużeni, dla których ten tytuł tak wiele znaczy.