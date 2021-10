Odznaka "Za zasługi dla miasta Łodzi'. Zgłoszono m.in. szefa KOD i byłego prezesa Radia Łódź

Zarówno Michalskiego jak i Szewczyka zgłosiła jedna osoba: Marcin Gołaszewski (KO/N), przewodniczący Rady Miejskiej. To o tyle ciekawe, że Michalski jako lider KOD był swego czasu jednocześnie nieformalnym liderem antypisowskiej opozycji w Łodzi, natomiast Szewczyk, jako prezes rozgłośni kontrolowanej przez Radę Mediów Narodowych, musiał mieć akceptację polityków PiS, w tym swego dobrego znajomego, posła Marka Suskiego.

Sam Gołaszewski tłumaczy nam, że jako słuchacz i gość audycji w Radiu Łódź, nie miał żadnych uwag co prowadzenia rozgłośni za czasów Szewczyka, ale ma je po - niesłusznym jego zdaniem - odwołaniem prezesa w kwietniu 2021 r. Jak dodał, nie jest tak, że zgłosił Dariusza Szewczyka do Odznaki, bo ten nagle stał się ofiarą PiS. W notce biograficznej poświęconej Szewczykowi czytamy, że poza wieloletnią pracą w mediach, zasłużył się w działalności społecznej, ZHP, za PRL strajkował jako student, ma też zasługi jak współtwórca Radiowej Filharmonii "NEW ART" czy Plebiscytu Łodzianin Roku.