Odzyskano cenny obraz skradziony z pałacyku w Spale podczas II wojny światowej. Znalazł się na strychu domu w Łodzi [ZDJĘCIA]

Zaginiony w czasie II wojny światowej obraz fińskiego malarza Alberta Edelfelta "Pod brzozami / Dzieci w lesie brzozowym nad fiordem Haiko" z 1882 roku trafił do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie dzięki staraniom Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Obraz pierwotnie należał do rodziny carskiej, z którą Albert Edelfelt – jeden z najważniejszych malarzy fińskich – był blisko związany. Do wybuchu I wojny światowej zdobił rezydencję carską w Spale w dawnym Księstwie Łowickim. W 1914 roku ewakuowano go do Rosji, skąd powrócił do Polski na mocy Traktatu Ryskiego i w 1923 roku wpisany został na inwentarz Państwowych Zbiorów Sztuki. Zapewne aż do początku II wojny światowej dzieło Edelfelta zdobiło letnią rezydencję Prezydenta RP, którą od 1922 był właśnie pałac w Spale. Wojenne losy obrazu pozostają nieznane. W pałacu w Spale w czasie wojny mieściło się Naczelne Dowództwo Wojskowe „Wschód” (Oberost). Kiedy w 1945 roku do miejscowości wkroczyła Armia Czerwona, rezydencja został obrabowana i doszczętnie spalona.