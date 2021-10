Odzyskano w Polsce Infinity Q50 skradzione we Francji w 2019 roku

Do zdarzenia doszło 21 października 2021 roku. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi ustalili, że w jednym z warsztatów na terenie powiatu radomszczańskiego może znajdować się kradziony samochód.

Mężczyzna dysponujący autem stwierdził, że hobbystycznie zajmuje się naprawą samochodów i robi to tylko dla wybranych znajomych. Kryminalni sprawdzili w systemach policyjnych wszystkie pojazdy znajdujące się na terenie posesji. Eksperci z Pracowni Mechanoskopii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi szybko ustalili, że tabliczka znamionowa przytwierdzona do nadwozia infiniti Q50 nie jest oryginalna. Następnie okazało się, że samochód ten został skradziony w 2019 roku we Francji. -informuje nadkom. Aneta Wlazłowska