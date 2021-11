Oferty mieszkań na Łódzkich Targach Nieruchomości & Budowy Domu. Za ile kupisz mieszkanie w Łodzi? Ceny mieszkań w Łodzi

Anna i Paweł Matysikowie z Łodzi niedawno wzięli ślub. Na razie wynajmują kawalerkę na Retkini, ale myślą o własnym mieszkaniu.

Oczywiście na kredyt! - zaznaczają. - Na targach byli przedstawiciele banków, sprawdzili naszą zdolność kredytową. Dostaniemy kredyt hipoteczny. Uznaliśmy, że lepiej płacić ratę kredytu, niż za wynajem. Co prawda weźmiemy kredyt na 30 lat, ale w końcu będzie nasze. Nie myślimy konkretnej lokalizacji, ważne by metr kwadratowy nie był za drogi. Chcemy kupić 60-70-metrowe mieszkanie, Zależy nam tylko, by kuchnia była osobno, nie połączona z salonem.