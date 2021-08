Ofiary przemocy długo milczą. Dlaczego? Znęcał się nad żoną - trafił do aresztu Natalia Zwolińska

Dlaczego ofiary przemocy domowej milczą? pixabay.com

Przemoc domowa to bardzo poważny problem w Polsce. Pomimo wielu kampanii, które mają na celu pomoc ofiarom, jest to ciągle temat tabu w naszym kraju. Ofiary są często zastraszane do tego stopnia, że boją się szukać pomocy.