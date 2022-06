Ogólnopolski Turniej Tenisowy Lekarzy w tenisie ziemnym - Memoriał dr Andrzeja Jasińskiego

Organizatorami zawodów byli: Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi, Fundacja Bogusława Rataja "Tenis na Chojnach", Bogusław Rataj, Mirosław Grabda - sędzia naczelny.

- Do rywalizacji na kortach ChKS przystąpiło 66 uczestników z całej Polski - informuje Wiesław Lewandowski promotor i donator imprezy. - Tradycyjnie organizator zapewnił słoneczną pogodę, co sprzyjało integracji środowiska lekarskiego również po rozegranych meczach.

Odbywały się długie rozmowy na aktualne tematy wojny oraz zawodowe dotyczące COVID.

Lekarze Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi pokazali, że liczą się w tenisie medyków w Polsce. Oto rezultaty:

Kat. open: Maciek Krekora - III w singlu, III w deblu

55+ Robert Kowalczyk - II w singlu, III w deblu

65+ Bogusław Rataj- I w singl, III w deblu

70+ Daniel Leończyk - II w singlu, I w deblu, Jan Kubicki - II w deblu, Wojtek Pietrzak z synem Jędrzejem - III w deblu

- Na wielkie brawa zasłużyła jedyna przedstawicielka naszej Okręgowej Izby Lekarskiej - Małgosia Olszewska, która dotarła do dwóch finałów - w deblu i singlu, gdzie musiała uznać wyższość przeciwniczek. Spisała się również w grze mikst z Danielem Leończykiem.

Puchar Fair Play ufundowany przez Wiesława Lewandowskiego otrzymał Marek Komar.

Nagroda "ANGORY" - przyznana dla super serwującego - Jana Kubickiego - OIL Łódź

- Turniej zamknięty - wracamy do pracy zawodowej bogatsi o nowe doświadczenia - informuje Daniel Leończyk.