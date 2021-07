Ogromne kłopoty branży transportowej w Łódzkiem. Przez pandemię firmy toną w długach, głównie te, które wożą pasażerów, a nie towary

Kłopoty branży transportowej zaczęły się w połowie marca ubiegłego roku, gdy zaczęto wprowadzać ograniczenia gospodarcze związane z pandemią koronawirusa. Z dnia na dzień okazało się, że wstrzymany lub przynajmniej mocno ograniczony został zarówno ruch ciężarówek, głównie na trasach międzynarodowych, podobnie było z transportem osób. Już wczesną wiosną ubiegłego roku PKS w Zduńskiej Woli przeprowadził zwolnienia grupowe, gdyż nie miał kogo wozić. Specjaliści ostrzegali wówczas przed bankructwami w branży.

W drugim roku pandemii sytuacja nieco się zmieniła, ale nie dla wszystkich w takim samym stopniu.

- Ciągle w dużo gorszej sytuacji są firmy, które zajmują się przewozem osób - mówi Andrzej Majewski, prezes Łódzkiego Stowarzyszenia Przewoźników. - O ile ci, którzy wożą towary, już jesienią mają szansę na poprawę sytuacji i nadrobienie przynajmniej części strat sprzed pandemii, to w przypadku przewozu osób tegoroczne wakacje na to nie wystarczą. Dzieje się tak pomimo tego, że pasażerowie wrócili, co prawda nie wszyscy, ale ich liczba się zwiększa. Po prostu straty spowodowane wielomiesięcznym przestojem są zbyt duże i jedno lato nie wystarczy, by je nadrobić.