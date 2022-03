Ogromne kolejki po paszport w Łodzi. Oddział paszportowy w Łodzi oblężony przez mieszkańców regionu. Paszport "na wszelki wypadek"

Oddział paszportowy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przeżywa od czwartku (24 lutego) prawdziwe oblężenie. Mieszkańcy Łodzi i regionu w czasie wojny na Ukrainie przypomnieli sobie, że dobrze mieć paszport.

We wtorek (1 marca) w południe kolejka wiła się przez cały hol budynku Textilimpeksu przy ul. Traugutta 25 w Łodzi, na schodach prowadzących bezpośrednio do sali obsługi panował ścisk. Aby wejść do sali trzeba było czekać około 2,5- 3 godzin.