Ojciec z synem w jednej drużynie. Senior czekał na to 46 lat

Do rywalizacji stanęły cztery ekipy, a najlepsza okazała się ta o nazwie Biuro i Przyjaciele. W zespole tym wystąpili Krzysztof Supera i jego syn Krzysztof Junior. - Aż 46 lat czekałem na taką chwilę, żeby wystąpić w jednej drużynie z moim synem - mówi senior Supera. - Dla mnie to wielkie wydarzenie.

Dodajmy, że Krzysztof Supera senior jest działaczem Jutrzenki Drzewce, która w porywającym stylu zdobyła mistrzostwo grupy czwartej Keeza Klasy Okręgowej i w najbliższym sezonie wystąpi w IV lidze, a powróciła na ten szczebel rozgrywkowy po rocznej przerwie.

Krzysztof junior to z kolei utalentowany zawodnik Akademii Widzewa Łódź . Występuje natomiast w drużynie szesnastolatków.

Ponadto w zwycięskim zespole wystąpili Jakub Perek i Cezary Dominiak. To piłkarze doskonale kibicom województwa łódzkiego. Obaj są czołowymi zawodnikami Jutrzenki. Pierwszy w minionym sezonie strzelił aż 69 goli i został królem strzelców Keeza Klasy Okręgowej województwa łódzkiego. Drugi zapisał na swoim koncie aż 36 bramek. ą