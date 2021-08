Okno życia to ostateczność. Czym jest okno życia? Gdzie w Łodzi znajdziemy okna życia?

Jak tłumaczy rzecznik prasowy Caritasu Archidiecezji Łódzkiej Tomasz Kopytowski idea okna życia przyszła do nas z zachodu. To w Niemczech została stworzona struktur, wokół której zbudowano cały system.

– Gdybyśmy chcieli zerknąć wstecz to historia miejsc, w których zostawiano dzieci jest bardzo długa i sięga co najmniej średniowiecza – opowiada Kopytowski. – Przynoszono je gdzieś do kościołów, gdy nie wiedziano co zrobić z dziećmi chorymi lub kolejnymi w rodzinach wielodzietnych. Stąd tradycja umiejscowienia malców przy kościołach, klasztorach i zgromadzeniach zakonnych.