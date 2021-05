Okradł klienta na Rynku Bałuckim w Łodzi. Policjanci zatrzymali po pościgu złodzieja. Kieszonkowiec był poszukiwany 31.05.2021

Do kradzieży kieszonkowej doszło 27 kwietnia br. na targowisku na Rynku Bałuckim w Łodzi. Według policji, 42-latek ukradł telefon komórkowy, w którego etui były dokumenty i karta bankomatowa. Poszkodowanym był jeden z klientów targowiska robiący właśnie zakupy. Nawet nie zauważył, jak ktoś mu opróżnił kieszenie. Rabuś za pomocą skradzionej karty zrobił zakupy w pobliskich sklepach oraz dwa razy wypłacił pieniądze z bankomatu. W ten sposób pokrzywdzony stracił prawie 11 tys. zł.

Policjanci zastawili na złodzieja zasadzkę

- Policjanci bardzo szybko ustalili personalia sprawcy. Wiedząc, że regularnie pojawiał się w okolicy targowiska, stróże prawa postanowili poczekać tam na niego. Intuicja nie zawiodła mundurowych. 27 maja podejrzany został zatrzymany w chwili gdy pojawił się na targowisku. Zaskoczony niespodziewaną interwencją mundurowych próbował uciekać. Po zatrzymaniu nie stawiał oporu. W rozmowie z policjantami stwierdził, że popełnia przestępstwa, gdyż nie zamierza nigdy pracować – informuje Marcin Fiedukowicz z KMP w Łodzi.

Po przewiezieniu do II komisariatu 42-latek usłyszał zarzuty. Potem – zgodnie z wytycznymi z listu gończego – został przewieziony do aresztu śledczego. Grozi mu do 15 lat więzienia.