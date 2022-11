Olimpijskie spotkania z uśmiechem i medalem zdobytym w Rio de Janeiro

W Lipinach i Starych Skoszewach prezentowała medale zdobyte w mistrzostwach świata i Europy, wioślarskie stroje oraz oczywiście swoje najcenniejsze olimpijskie trofeum. Komentowała wyświetlany film z finałowego wyścigu w Rio, opowiadała o swoich przygodach, wśród nich o niefortunnej wywrotce podczas treningu na Wiśle i zachęcała do aktywności fizycznej. A wszystko to z uśmiechem i entuzjazmem, który udzielał się licznie zgromadzonym uczniom. Mimo zakończenia kariery Joanna Hentka nie traci kontaktu ze sportem, jest nauczycielką wf w jednym z warszawskich liceów. Spotkania, prowadzone przez wiceprezesa Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi Tomasza Rosseta, odbyły się w ramach projektu "Dotknij olimpijskiego medalu", który Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi organizuje w partnerstwie z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz we współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną.