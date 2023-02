Oliwier Kowalczyk złamał rękę i na turniej do Kanady pojechał tylko jako kibic

Po raz pierwszy z Polski przyjechały dwie ekipy. Polskie Talenty Ziętary zaliczono do turniejowej "drugiej ligi". Zespół wygrał dwa mecze z drużynami z USA - Connecticut Rangers 3:2 po dogrywce i Maryland 4:1 oraz przegrał z Hershey Bears 2:6 i lokalnym szkolnym zespołem College Francais Longueuil 2:6. Dało to drużynie piąte miejsce na 28 drużyn w ogólnej klasyfikacji w swojej grupie. Każdy zespół rozegrał cztery mecze, kolejność ustalono na podstawie dorobku punktowego. Bez porażki z czterema zwycięstwami na pierwszym miejscu zakończyła rywalizację drużyna Outaouais Intrepide z miasta Gatineaux koło Montrealu.

Kontuzjowany Kowalczyk ze łzami w oczach śledził występ kolegów i koleżanek (w drużynie talentów Ziętary były też dwie dziewczyny), ale Łódzki Klub Hokejowy reprezentowany był przez Wiaczesława Pohribnego, który kilka lat temu przyjechał wraz z rodzicami do Łodzi z Ukrainy i trenuje w ŁKH. Grał on w zespole Akademii Hokeja Bartłomieja Wróbla z Gdyni w trzeciej turniejowej kategorii, a jego zespół też wygrał dwa mecze - 5:3 z Bridgeport Doritos i 4:3 z Maine Hockey Academy z USA (Pohribny zdobył jedną z bramek w tym meczu) - i dwa przegrał: 2:6 z najlepszym w tej grupie zespołem New York City North Park i 0:5 z reprezentacją Austrii.