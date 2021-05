One miały to coś. Iskrę Bożą, którą przekazały synom

- Mamie udało się uciec do Rosji - opowiada Marian Lichtman. - Tatę poznała w Taszkiencie, ale zostałem poczęty w Łodzi, w 1947 roku. Stalin mówił Żydom, by przyjeżdżali do niego, to przeżyją wojnę. Kto był młody, silny, to tam uciekał. Tata trafił do łagrów. Śmiał się potem, że wziął udział w takim tour od granicy fińskiej aż po Taszkient. Po drodze odwiedzał wszystkie więzienia. Zatrzymali się w Taszkiencie. Tata przed wojną był piekarzem. Rosjanom brakowało piekarzy, a chleb był rarytasem. Zatrudnili go w piekarni. Tam po chleb podchodzili biedni ludzie. On po cichu dawał im pieczywo, choć groziła mu za to kara śmierci. Na szczęście Rosjanie mieli mało piekarzy i darowali mu życie.

Potem tata pana Mariana poznał przyszłą żonę i razem uciekali do Polski. Przez Rosję, bo gdyby robili to przez Ukrainę, to pewnie by nie przeżyli. Od razu byliby zadenuncjowani.