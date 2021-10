Oni chcą wrócić z zagranicy do Widzewa Łódź, gdy drużyna będzie grać w ekstraklasie. Strzelają gole aż miło

Mariusz Stępiński jest w wybornej formie. Tydzień temu strzelił trzy gola, a teraz zdobył jednego gola dla Arisu Limassol w wygranym 3:0 meczu 5. kolejki cypryjskiej ekstraklasy z AS Ethnikos Achnas. Dla 26-letniego napastnika, który rozegrał całe spotkanie, to czwarta bramka w bieżącym sezonie. Jak wiemy, były piłkarz Widzewa Mariusz Stępiński (33 mecze i 5 goli w latach 2011-2013)planuje powrót do Łodzi.

Piotr Grzelczak w 1 i 37 minucie strzelił dwie bramki dla FK Atyrau w zremisowanym 2:2 meczu 23. kolejki kazachskiej ekstraklasy z FK Taraz. Polak ma na swoim koncie cztery ligowe gole w bieżącym sezonie. W latach 2006-12 Piotr Grzelczak rozegrał 66 meczów w ekstraklasie w barwach Widzewa i strzelił w nich 10 goli. Kiedy będzie chciał wrócić do Łodzi?