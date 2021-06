Oni nie płacą alimentów na własne dzieci! Alimenciarze z województwa łódzkiego poszukiwani przez policje! ZOBACZ ZDJĘCIA 14.06.2021

NOWE EURO 2020: 14.06.2021. Co drugi uczestnik zakładów bukmacherskich obstawia, że reprezentacja Polski nie wyjdzie z grupy. Kto mistrzem

Pierwszy gwizdek na mistrzostwach Europy w piłce nożnej zabrzmiał już w piątek, 11 maja. Dla nas jednak Euro naprawdę zaczyna się dziś, w poniedziałek 14 c zerwca - meczem ze Słowcją. STS, największa firma bukmacherska w Polsce, zdradza, jak przed rozpoczęciem turnieju kibice typują szanse Polaków, kogo widzą w roli faworyta do zwycięstwa w całym turnieju czy do zdobycia tytułu króla strzelców.