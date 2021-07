Oni nie płacą alimentów na własne dzieci! Alimenciarze z województwa łódzkiego poszukiwani przez policje! ZOBACZ ZDJĘCIA 28.07.2021

Drugie imię: PIOTRImię ojca: RYSZARDImię matki: ELŻBIETANazwisko panieńskie matki: KUBISZPłeć: mężczyznaMiejsce urodzenia: ŁÓDŹData urodzenia: 1969-12-20Pseudonim: -Ostatnie miejsce zameldowania: ŁÓDŹ, PABIANICKA 224/8Obywatelstwo: -Podstawa poszukiwania przez jednostki policjiLD Komisariat Nr 7 Łódź, 93-408 Łódź,ul. 3- go Maja 43.telefon: +48 47 841 24 56,47 841 24 59.email: [email protected] na podstawie: Art. 209 § 1 Uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego na sprawcy z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to narażanie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowychCechy rysopisoweSYLWETKA: ubiór niedbały, rozmiar obuwia - 28,3 cm, mężczyzna, waga 70-89 kg, sylwetka szczupła, wysmukłaWŁOSY: wąsy, włosy krótkie, włosy: uczesanie do góry, włosy blondPODBRÓDEK: podbródek z wyraźną bruzdąUZĘBIENIE: uzębienie pełneWARGI (USTA): wargi średnieUSZY / UCHO: uszy średnieNOS: kolor nosa naturalny, nos średni, nos prostolinijnyCZOŁO: czoło średnieTWARZ: cera śniada, twarz prostokątnaWzrost: 176-180 CMKolor oczu: CIEMNE