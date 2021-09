Opera Nova: Zostawmy pod powiekami blask zachodzących już za horyzont - recenzja

Tytułowy Bulwar Zachodzącego Słońca - Sunset Boulevard to reprezentacyjna ulica filmowej Krainy Snów Los Angeles, przy której znajdują się liczne rezydencje gwiazd. Opowieść o niej domaga się więc iście hollywoodzkiego rozmachu. Autor tłumaczenia libretta i tekstów piosenek Dona Blacka i Christophera Hamptona, zarazem reżysera przedstawienia - Jacek Mikołajczyk, wespół z drugim reżyserem Tomaszem Steciukiem oraz projektantem oszałamiającej scenografii Mariuszem Napierałą przygotowali zatem inscenizację, która niczego się nie boi, rozsadza i tak już dużą scenę Opery Nova, a nawet mieści na niej więcej, niż w kilkunastu spektaklach muzycznych w innych teatrach razem wziętych. Ileż tu się dzieje! Mamy wielkości pałacu apartament głównej bohaterki, Nory Desmond, heroiny kina niemego, pełen tak mieszkaniowego wyposażenia, jak organy, z gigantycznym kominkiem i oczywiście niezbędnymi w starych, ekskluzywnych domach i musicalach ogromnymi schodami. A gdy potrzebny jest rozochocony młodością i zabawą bar, podłoga sceny wraz z ustawioną na niej dekoracją unosi się, ukazując umiejscowiony pod nią tętniący muzyką i tańcem lokal (co pozwala też na prowadzenie historii jednocześnie na dwóch planach). Bohaterowie przejeżdżają przez scenę w samochodach, a jedno z aut z pasażerem zostaje dzięki między innymi grze świateł błyskotliwie wkomponowane w wyświetlaną na siatce animację (projekcje multimedialne Adam Keller, reżyseria świateł Maciej Igielski). A gdy odwiedzamy studio filmowe, w którym pracuje Cecil B. DeMille to już od bramy wiemy, dlaczego Hollywood nazywano Fabryką Snów i że produkcje z jej złotego okresu powstawały w niebagatelnych przestrzeniach. Solistom ubranym w efektowne kostiumy (Ilona Binarsch) towarzyszą orkiestra, balet (żywiołowa choreografia Jarosława Stańka i Katarzyny Zielonki), chór (przygotowanie Henryk Wierzchoń), każda sekwencja ma monumentalną siłę, jest pomysłowo, z pieczołowitością przygotowana, z dbałością o robiący niebagatelne wrażenie emocjonalny i wizualny efekt. Jacek Mikołajczyk przygotowując spektakl na operowej scenie poddał się operowej estetyce, intensywniej uzasadniając jego wystawienie w tym właśnie miejscu oraz dodając prezentowanej historii dramatyzmu spod znaku „Toski”.