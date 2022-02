Operator Janusz Kamiński pośród nominowanych do Oscarów 2022

Dwie pomyślne dla nas informacje to nominacje dla operatora Janusza Kamińskiego za zdjęcia do muzycznego filmu „West Side Story” Stevena Spielberga oraz dla Tadeusza Łysiaka za znakomity, poruszający krótkometrażowy film „Sukienka”, w którym występują m.in. Anną Dzieduszycka i Dorota Pomykała. Janusz Kamiński, który jako dwudziestojednolatek wyjechał do Stanów Zjednoczonych, ma już na koncie dwa Oscary - za zdjęcia do filmów „Lista Schindlera” oraz „Szeregowiec Ryan”, także Stevena Spielberga (obecnie w postprodukcji znajduje się kolejny projekt duetu Kamiński-Spielberg „The Fabelmans”). „Sukienka” zaś to pięknie opowiedziana historia trzydziestoletniej Julii, pracującej w przydrożnym motelu. Niski wzrost jest powodem jej kompleksów i braku akceptacji wśród lokalnej społeczności. Julia nigdy nie była w związku z mężczyzną, ani nie doświadczyła fizycznej bliskości. Wszystko się zmienia, gdy w jej życiu pojawia się przystojny kierowca ciężarówki i staje się przedmiotem obsesyjnych fantazji... Film uznawany jest za faworyta do statuetki w swojej kategorii.