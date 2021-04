Opisz, jak będzie wyglądało życie w Łodzi za 100 lat. „Kapsuła Czasu” w łódzkiej Manufakturze czeka na twoją pracę

UMŁ zapowiada, iż kapsuła będzie eksponowana w Manufakturze do 4 maja. Ponadto dni 23-30 kwietnia to termin cyklu warsztatów dla dzieci i młodzieży „Łódź za 100 lat”. Na warsztaty, organizowane on-line, trzeba się wcześniej zapisać (np. pod adresem e-mail: sercekapsuly@ideanova.org.pl). Poprowadzą je Marta Pokorska-Jurek (autorka książek i słuchowisk dla dzieci) Agnieszka Cudek (koordynatorka projektu „Kapsuła Czasu”), Dagna Kidoń (producentka filmowa), Krzysztof Olkusz (przewodnik wycieczek po Łodzi) oraz Elżbieta Gorzka-Kmieć (reżyser teatralny). Efekty warsztatów trafią do „Kapsuły Czasu”.

Ale – niezależnie od warsztatów – pomysłodawcy projektu zachęcają łodzian do nadsyłania swoich zdigitalizowanych prac do „Kapsuły Czasu”. Prace te (w formie plików graficznych, tekstowych i video) można przesłać poprzez bezpłatną aplikację na smartfony (o nazwie „Kapsuła Czasu” – do pobrania w Sklepie Play oraz App Store) lub wysłać mailem na podany wcześniej adres e-mail.