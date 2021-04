Opłaty za śmieci w Łodzi: "Bomba z opóźnionym zapłonem, która zmiecie ekipę rządzącą Łodzią"

Pierwsza opłata, w lipcu, zostanie ustalona indywidualnie na podstawie pomiarów z początku kwietnia i końca czerwca. Od metra zużytej wody mieszkańcy odprowadzą 9,60 zł za wywóz śmieci, przy czym ZWiK wyliczył, że przeciętne zużycie na jednego mieszkańca Łodzi to 3 m. sześc. Z tym wyliczeniem ostro polemizują niektórzy mieszkańcy bloków spółdzielni Sympatyczna na Retkini.

Średnie zużycie wody przez przeciętnego mieszkańca SM Sympatyczna wynosi dokładnie 4,11 metra sześc. na osobę w miesiącu - przytacza nam liście jeden z mieszkańców. - Nie jest to trzy metry jak podawali różni urzędnicy UMŁ w mediach. W konsekwencji przyjętego modelu rozliczenia statystyczny mieszkaniec SM Sympatyczna zapłaci od lipca 39,40 zł od osoby miesięcznie. Ponieważ w uproszczeniu połowa mieszkańców będzie zużywała więcej wody niż średnia, to skala podwyżek będzie bardzo dotkliwa, szczególnie dla rodzin, które nie mają żadnych niezgłoszonych lokatorów. To oni zapłacą za politykę ekipy Hanny Zdanowskiej płacąc nienależnie za duże ilości wyliczonych odpadów, których de facto nie generują.