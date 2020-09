OPOLE 2020. Koncerty od 4 września. Kto wystąpi na scenie w Opolu? W piątek rozpoczyna się opolskie święto polskiej piosenki

W programie tegorocznego festiwalu znalazł się koncert „Cisza, jak ta. Muzyka Romualda Lipki” (niedziela, 6 września), który ma być hołdem dla zmarłego w lutym wybitnego kompozytora. Okazało się, że w wydarzeniu nie wezmą udziału muzycy zespołu Budka Suflera, z którym Romuald Lipko był związany przez całą swoją karierę. Tomasz Zeliszewski i Mieczysław Jurecki, perkusista i basista formacji, napisali list otwarty do TVP, w którym nie kryją swojego żalu. „Wyrażamy głębokie zdziwienie, zaskoczenie i rozgoryczenie faktem, że Budka Suflera nie została uwzględniona wśród występujących w tym koncercie wykonawców” - podkreślili. Dyrektor artystyczny festiwalu Marek Sierocki i Telewizja Polska zapewniają jednak, że muzycy zaproszenie otrzymali, odrzucili je jednak, bo mieli oczekiwać, że - jak oświadczyli organizatorzy - „będzie to koncert z utworami, które Romuald Lipko napisał dla Budki Suflera. Twórcy koncertu postanowili jednak uczcić pamięć Romualda Lipki poprzez zaprezentowanie całej twórczości tego wyjątkowego artysty, a nie tylko utworów, które stworzył dla Budki Suflera. Ta koncepcja nie spodobała się członkom zespołu”... Zamiast muzyków Budki Suflera w koncercie wystąpią m.in. Krzysztof Cugowski, Felicjan Andrzejczak, Izabela Trojanowska, Maryla Rodowicz (artystka wyliczyła, że wystąpi na festiwalu po raz 40.!), Beata Kozidrak, Justyna Steczkowska, Ania Dąbrowska, łódzkie Blue Cafe.

Festiwal ma też już pierwszą ofiarę epidemiologicznego zagrożenia. Jak poinformował Super Express, podczas prób koronawirusem miał się zarazić kompozytor i pianista Włodzimierz Korcz. Co może oznaczać, iż muzyk nie wystąpi w zaplanowanym na niedzielę (6 września) wspólnym recitalu z Alicją Majewską, który ma uhonorować 45 lat ich wspólnej drogi artystycznej. A dzięki tej muzycznej parze mamy wśród polskich piosenek takie dzieła, jak „Jeszcze się tam żagiel bieli”, czy „Być kobietą”. Podczas wieczoru widzowie mają usłyszeć również inne znakomite kompozycje Włodzimierza Korcza z tekstami Wojciecha Kejne, Tomasza Misiaka, Wojciecha Młynarskiego.

Opole zamierza też uczcić laureatkę I Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej, który odbył się w 1963 roku - Ewę Demarczyk. Zdarzy się to podczas piątkowego (4 września), otwierającego całe wydarzenie koncercie „Opole na start”. Będzie to gala prezentująca program 57. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Na scenie zobaczymy m.in. Cleo, Annę Jurksztowicz, Halinę Frąckowiak, Marcina Dańca, Aleksandrę Nykiel.

Później rozpocznie się koncert „Od Opola do Opola”, złożony z największych polskich przebojów, które pojawiły się w stacjach radiowych i internecie między festiwalami. Zaśpiewają m.in. Viki Gabor, Golec uOrkiestra, Gromee, sanah, Piotr Cugowski, De Mono, Cleo. Piątkowy program zakończy koncert „Debiuty”. W tym roku na opolskiej scenie zadebiutują m.in. Adam Stachowiak, Nika Grann, Siostry Szlachta, Karolina Lizer. Koncert będzie wyjątkowy z uwagi na dwie rocznice związane z Anną Jantar, której imieniem została nazwana nagroda główna „Debiutów” - 70. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci. Dlatego przewodniczącą jury została Natalia Kukulska. Jak co roku widzowie będą mogli wybrać swojego zwycięzcę koncertu w głosowaniu sms-owym, które tym razem potrwa aż do dnia następnego, kiedy nastąpi ogłoszenie wyników plebiscytu oraz wręczenie nagród.

W sobotę (5 września) widzowie będą mogli wysłuchać koncertu galowego „Festiwal, festiwal!!! − Złote opolskie przeboje”. Wieczór ma przypomnieć twórców piosenek, autorów tekstów i kompozytorów, a także legendarnych wykonawców i prowadzących festiwali opolskich. Zaprezentują się m.in. Skaldowie, Bajm, Edyta Geppert, Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska, Andrzej Rybiński, Ryszard Rynkowski, Halina Frąckowiak, Izabela Trojanowska, Natalia Kukulska, Halina Mlynkova, Ewelina Lisowska. Przywołane zostaną poza tym takie wydarzenia z historii festiwalu, jak koncerty„Zielono mi”, „Nastroje, nas troje”, a dzięki współczesnej technice gwiazdy, które odeszły zaśpiewają w duetach z współczesnymi wykonawcami (m.in. Andrzej Zaucha w duecie z Dawidem Kwiatkowskim, Kora z Natalią Nykiel, czy Irena Jarocka z Anną Wyszkoni). Finał koncertu poświęcony będzie Annie Jantar i Jarosławowi Kukulskiemu, z udziałem m.in. Natalii Kukulskiej.