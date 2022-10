Orientarium przyciągnęło turystów do Łodzi. Hotele latem 2022 miały największe obłożenie w historii

Wyjątkowo dobry sezon miały w tym roku łódzkie hotele. Władze Łodzi nie mają wątpliwości, że pomogła im najnowsza atrakcja Łodzi – otwarte pod koniec kwietnia Orientarium w łódzkim zoo.

Od 29 kwietnia Orientarium odwiedziło 810 tysięcy osób. Z tego połowa to przyjezdni spoza województwa łódzkiego. Władze obiektu przewidują, ze milionowy gość pojawi się jeszcze w tym roku.

To już przekłada się na łódzką turystykę. Na razie nie ma jeszcze oficjalnych danych statystycznych GUS dotyczących ruchu turystycznego w sezonie 2022. Ale Łódzka Organizacja Turystyczna oszacowała zainteresowanie gości Łodzią na podstawie innych wskaźników. I tak obłożenie łódzkich hoteli w trakcie wakacji wzrosło z 57,2 proc. w ostatnim roku przed pandemią do 66,6 proc. w lipcu i sierpniu tego roku. Najlepszym miesiącem był sierpień gdy obłożenie hoteli wzrosło do najwyższej w historii wartości – 70 proc.