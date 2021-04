Orientarium w Łodzi zazielenia się. 17 tys. sadzonek z Azji Południowo-Wschodniej już trafia na ściany i dach obiektu

Zielone ściany zbudowane będą z rusztowań i systemów doprowadzających wodę do doniczek. Zajmą około 500 mkw, do ich podlewania potrzeba będzie 1500 litrów wody. Trafiać do nich będzie woda ze zbiorników retencyjnych magazynujących wodę z dachu. Zawartość zbiorników to około 70 tys. litrów wody, co starczy na 1,5 miesiąca podlewania ścian.

W Orientarium pojawią się scindapsusy, oleandry, zielistki, szeflery. Na zewnątrz będzie 45 dużych drzew, do tego bambusy i trawy. Także dachy będą porośnięte roślinnością.

W Orientarium wkrótce pojawią się też zwierzęta. Jako pierwsze już za dwa, trzy tygodnie wprowadzone będą ryby, transporty większych zwierząt odbywać się będą od czerwca do sierpnia. Orientarium ma być otwarte jesienią.