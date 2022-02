Orkan Eunice! Wichura w Łodzi i województwie 19.02.2022 Ostrzeżenie IMGW przed wiatrem. Prognoza pogody dla Łodzi ALERT RCB 19 lutego 2022

OSTRZEŻENIE IMGW PRZED WICHURAMI W POLSCE

W sobotę za silny wiatr będzie odpowiadał niż i orkan Eunice. Zanim dotrze do Polski wiatr jaki wytworzył swoją niszczycielską siłę pokazał w zachodniej Europie. W porywach dochodził do 160 km/h we Francji i niemal 200 km/h w Anglii.