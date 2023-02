Orlen Cup Łódź 2023. Atmosfera w Atlas Arenie będzie fantastyczna. Zdjęcia gwiazd

– Bardzo lubię tu biegać, zawsze mi się tu dobrze biegało i atmosfera mnie niosła. Rok temu było fantastycznie. Sezon już zaczęłam, na razie spokojnie, ale liczę, że tutaj w Łodzi będzie najlepiej. Chcę biegać szybko, bo muszę się odegrać ze ubiegłoroczny Belgrad i mistrzostwa Europy w Toruniu. Chciałabym zbliżyć się do życiówki, a może nawet ją pobić. Czy to się uda? Nie wiem, nie obiecuję, ale postaram się. No i chcę mieć medal mistrzostw Europy – dodaje Swoboda, rekordzistka Polski w biegu na 60 metrów.

Rywalizacja w ORLEN Cup Łódź 2023 rozpocznie się o godz. 15.40 biegami młodzieżowymi na dystansie 60 metrów. Po oficjalnej ceremonii otwarcia, które zaplanowane jest tuż przed godz. 16, jako pierwsi do rywalizacji przystąpią skoczkowie o tyczce. A później w planach są biegi na 60 metrów przez płotki kobiet i mężczyzn oraz skoku wzwyż i pchnięcia kulą mężczyzn. Imprezę zwieńczą finały biegów na 60 metrów mężczyzn oraz kobiet. Ten ostatni, który chce wygrać Ewa Swoboda, zaplanowany jest na 19.07.

Na listach startowych nie brakuje znakomitych zawodników z całego świata. Wiadomo, że polscy kibice będą przede wszystkim wspierać krajowe gwiazdy – oprócz Swobody także świetną płotkarkę Pię Skrzyszowską, skoczka o tyczce Piotra Liska, czy kulomiota Konrada Bukowieckiego.

– Mam dobre wejście w sezon halowy, zaczęłam od rekordu życiowego i cele są wysokie, ale nie wiem, czy już teraz na sobotę. Ale w sezonie chcę generalnie powalczyć o rekord Polski i poprawić swoją życiówkę. Fajnie, że kibice wracają, bo uwielbiam, gdy nam kibicują. Biegałam tutaj dwa razy i zawsze było świetnie. Patrzę optymistycznie na sobotę, bo tutaj zawsze czułam się znakomicie – mówi Skrzyszowska, aktualna mistrzyni Europy w biegu na 100 metrów przez płotki.

Z polskimi zawodnikami rywalizować będą znakomici obcokrajowcy, m.in. mistrz olimpijski w biegu na 100 metrów Włoch Marcell Jacobs, dwukrotny mistrz świata i medalista igrzysk olimpijskich w skoku o tyczce Amerykanin Sam Kendricks, czy medalista mistrzostw świata Filipińczyk Ernest Obiena. W skoku wzwyż Norbert Kobielski powalczy m.in. z Andrijem Procenko, ukraińskim medalistą mistrzostw świata. Z kolei w konkursie pchnięcia kulą wystąpi cała europejska czołówka, z wszystkimi medalistami mistrzostw Europy.

– Zawodnicy po prostu lubią do nas przyjeżdżać, a np. Marcel Jacobs podkreśla w kuluarowych rozmowach, że atmosfera i organizacja mityngu są naprawdę świetne. Dla niego to będzie pierwszy start w tym sezonie i nieprzypadkowo wybrał na ten pierwszy start właśnie mityngu ORLEN Cup Łódź 2023 – mówi Sebastian Chmara, dyrektor mityngu.

Mityng Orlen Cup Łódź 2023 jest częścią cyklu World Athletics Indoor Tour. – Ogromnie się cieszę, że już po raz ósmy Łódź może gościć ten świetny mityng, który cieszy się już znakomitą marką w lekkoatletycznym świecie. Jesteśmy bardzo z tego zadowoleni, bo to świetna promocja dla miasta – mówi wiceprezydent Łodzi Joanna Skrzydlewska.

Początek mityngu o godz. 15:40. Sponsorem zawodów jest PKN ORLEN. Bilety dostępne są w serwisie internetowym kupbilet.pl.