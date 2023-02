Orlen Cup Łódź 2023: Pia Skrzyszowska o jedną setną od rekordu Polski. Milimetry Ewy Swobody. Zdjęcia

Szybka bieżnia, świetna publiczność, doskonała organizacja – to wszystko sprawia, że zaproszenia do Orlen Cup chętnie przyjmują wielkie gwiazdy. Ewa Swoboda nie kryła, że kocha tę halę, tę publiczność.

60 m przez płotki z Pią Skrzyszowską

Pierwszym finałem był bieg na 60 m przez płotki. Pia Skrzyszowska, mistrzyni Europy, liderka światowych list (7,84) marzyła o pobiciu rekordu Polski Zofii Bielczyk 7,77. Pia pobiegła wspaniale, zaraz po przekroczeniu mety podano, że pobiła rekord Polski. Niestety, później skorygowano wynik na... 7,78. Mimo wszystko Pia była zadowolona, o sześć setnych sekundy pobiła rekord życiowy. Druga była Australijka Michelle Jenneke - 7,98, to wynik lepszy o jedną setną od jej rekordu życiowego. Potwierdziły pierwsze wyniki, że bieżnia w Łodzi była niezwykle szybka. – Wolno ruszałam z bloku i tam chyba zgubiłam tę jedną setną – mówiła Pia Skrzyszowska. – Mam teraz motywację na mistrzostwa Europy w Stambule. Uświadomiłam sobie, że rekord Polski jest w moim zasięgu. Do rekordu świata brakuje dziesięć setnych. Niczego głośno nie mówię.

Emocje w biegu Ewy Swobody

Dominik Kopeć nie bał się rywala

Mistrz najszybszy na 60 metrów, ale Polak mu dorównał

Norbert pokonał Olega

Piotr Lisek walczył dzielnie

5,87 nadal jest rekordem mityngu Orlen Cup i należy do Piotra Liska. Nikt nie skoczył w sobotę wyżej. Wygrał John Obiena (5,77), przed Samem Kendricksem (5,70) i Piotrem Liskiem (5,70), To najlepszy wynik Piotra w tym roku. Utalentowany Michał Gawenda nie dał rady pokonać wysokości 5,51. Skończył konkurs na 5,36. Bez formy jest Paweł Wojciechowski, odpadł na takiej samej wysokości. KCLightfoot strącił 5,36 i zrezygnował z konkursu.

- Już dawno temu skakałem 5,80, jestem dobrze przygotowany i trzeba to udowodnić - mówił Piotr Lisek. - Mam nadzieję, że jeszcze będę cieszył wasze serduszka. Mogę jechać na mistrzostwa Europy z rankingu, ale chcę skoczyć minimum. Jeśli tam pojadę, to będą chciał walczyć o medal. Może nie złoty, ale medal.