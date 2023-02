Orlen Cup. W Łodzi jest zawsze gorący doping publiczności, która bardzo pomaga

Jednym z uczestników mityngu będzie nasz kulomiot Konrad Bukowiecki.

– Wiadomo, że moim celem w kraju jest zdobycie kolejnego tytułu halowego mistrza Polski. Mam nadzieję, że w trakcie przygotowań udało mi się wypracować formę, która pozwoli również na walkę o medal halowych mistrzostw Europy. Konkurencja jest bardzo duża, ale po to bardzo mocno i ciężko trenowałem w trakcie ostatnich trzech miesięcy, by się jej nie obawiać – mówi reprezentant AZS UWM Olsztyn, który w swoim dorobku ma tytuł halowego mistrza Europy, wywalczone w 2017 roku w Belgradzie.

A trening rzeczywiście był ciężki, bo w trakcie trzech miesięcy Bukowiecki na siłowni przerzucił ponad 180 ton ciężarów. – Można to przeliczyć na około sto przeciętnych osobowych samochodów, czy na przykład na pięć samolotów Boeing 737. Było tego w każdym razie bardzo dużo, co samo w sobie nie jest dla mnie może nowością, ale ta forma treningu, jaką zastosowaliśmy, już tak. Podnosiłem m.in. jedną ręką hantle o wadze siedemdziesięciu kilogramów, a to jest naprawdę sporo – dodaje najlepszy polski kulomiot.