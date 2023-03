Orlen Ekstraliga Kobiet. Mocne uderzenie piłkarek TME SMS Łódź. Zdjęcia

Podopieczne trenera Marka Chojnackiego bardzo chciały zrehabilitować się za tamten remis z Czwórką Radom i to się udało. W kolejnym meczu przed własną publicznością pokonały Pogoń Tczew 5:0, strzelając wszystkie gole do przerwy. Po zmianie stron łodzianki oszczędziły rywalki , nie stosując się do literackiej prośby: kończ, waćpanna, wstydu oszczędź.

Bramkowy festiwal zaczął się już w 8 minucie. Bramkę dla TMESMS po podaniu Anny Rędzi strzeliła Katarzyna Konat. To pierwszy gol tej zdolnej obrończyni po powrocie z Włoch. Ostatnie miesiące Katarzyna Konat spędziła w klubie Serie A ASD Calcio Pomigliano Femminile. Rozegrała dziewięć spotkań w Serie A i strzeliła jednego gola.

Po następnych 10 minutach było już 2:0, kiedy to piłkę w siatce umieściła Gabriela Grzybowska, będąca wysoko w naszej klasyfikacji Piłkarskie Orły.