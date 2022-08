Orzeł Łódź, zasłużony klub z 99-letnią tradycją, wybrał całkiem nowy zarząd

Pomimo wakacji nowe władze „Orła” Łódź nie próżnują i starają się uporządkować sytuację w klubie.

Przypomnijmy, że 10 czerwca powołany został całkiem nowy zarząd i komisja rewizyjna. Członkowie klubu tym razem postawili na to, by w skład zarządu weszły osoby związane z łódzkim biznesem, naukowcy, architekci i prawnicy. Ich zadaniem jest profesjonalizacja klubu i poprawienie relacji z miastem.

Znany menedżer skupił wokół siebie grono specjalistów

Zmiany skupiły się wokół osoby Mariusza Mikołajczyka, który zainicjował proces odbudowy klubu i zainwestował w to swoje środki. Przede wszystkim zgromadził wokół siebie grono specjalistów z różnych dziedzin. Mariusz Mikołajczyk jest znanym menedżerem piłkarskim. Przekonał poprzedni zarząd klubu do ustąpienia i wycofania się z działalności.

– Jestem pełen uznania dla zasług osób, które dotychczas działały w Orle, ale nasz klub potrzebował nowej wizji i nowych rozwiązań – mówi nam Mariusz Mikołajczyk. – Mam wrażenie, że z różnych przyczyn od 2019 roku klub przestał funkcjonować, a relacje klubu z miastem uległy zamrożeniu. Nie możemy przecież funkcjonować bez współpracy ze strony miasta i stąd mój pomysł, by relacje te uległy usprawnieniu przez zaangażowanie osób o odpowiednim autorytecie i doświadczeniu. Zarządowi przewodniczy doświadczony biznesmen z wieloletnim doświadczeniem, pan Konrad Kałużyński. Pomagają mu prawnicy adw. Julia Tarkowska-Sośnicka oraz adw. Kajetan Kałużyński, który jest specjalistą w zakresie prawa sportowego. Jednym z członków komisji rewizyjnej jest znany z działającej prężnie na łódzkim rynku pracowni konstrukcyjnej inż. Wojciech Soliński, który jest m.in. współprojektantem stadionu miejskiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138. – dodaje. – Mam nadzieję, że zdobędziemy zaufanie miasta - skoro zaufały mi osoby o takim dorobku zawodowym i autorytecie, to moja wizja musiała ich przekonać.

Prezesem został więc Konrad Kałużyński, dotychczas dyrektor w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego (Zwoltex, Textilimpex), w których osiągał wiele sukcesów: – Po wysłuchaniu Mariusza postanowiłem zaangażować się w ten projekt i zdecydowałem wykorzystać swoje doświadczenie zawodowe w celu jego zrealizowania – mówi nam nowy prezes Konrad Kałużyński. – Działalność sportowa to nowy obszar mojej działalności, dotychczas przedsiębiorstwa, w których działałem jedynie sponsorowały sport. Ale Mariusz przedstawił tak ciekawą wizję, że nie mogłem jej się oprzeć i nie spróbować swoich sił.

– Nowy zarząd stara się podejść do „Orła” jak do projektu biznesowego, tak by od początku funkcjonował w oparciu o profesjonalne zasady nowoczesnego przedsiębiorstwa – mówi nam prezes Konrad Kałużyński. – Klub zlecił audyt finansowy i prawny. Audyt jest konieczny – dodaje prezes i wskazuje, że zarówno miasto, jak i żaden poważny sponsor i inwestor nie będzie chciał współpracować z podmiotem, którego finanse nie będą transparentne. Klubowi prawnicy także mają pełne ręce pracy.

Jako były członek sekcji tenisa Orła nie mogę patrzeć na to, że tam, gdzie kiedyś były korty, teraz rośnie trawa

W działalność klubu zaangażowali się łódzcy adwokaci, Julia Tarkowska-Sośnicka i Kajetan Kałużyński, który jest także wiceprezesem klubu.

– Staramy się uporządkować dokumentację, ale naszym głównym zadaniem jest uregulowanie statusu prawnego historycznych terenów Orła, a więc zawarcie umowy dzierżawy z miastem – wskazuje nam adw. Kajetan Kałużyński. Dodaje, że wierzy, że zdoła przekonać do wizji nowego zarządu urzędników magistratu: będziemy starali się pokazać klub z nowej strony i inaczej ułożyć naszą współpracę z miastem. Nie jestem tylko adwokatem, ale i mediatorem. Wierzę w dialog. Poza tym jako były członek sekcji tenisa Orła nie mogę patrzeć na to, że tam, gdzie kiedyś były korty, teraz rośnie trawa.

Chcemy przedstawić magistratowi ciekawą wizję rozwoju klubu

Członkowie całkiem nowego zarządu mówią więc nie tylko o potrzebie resetu w funkcjonowaniu klubu, ale także w sferze kontaktów z miastem.

Prezes Konrad Kałużyński: – Chcemy przedstawić magistratowi ciekawą wizję rozwoju klubu. Nie możemy tylko oczekiwać pomocy, ale musimy przedstawić realny plan, z którego skorzystają mieszkańcy naszego miasta. Klub z 99-letnią historią, który wychował olimpijczyków nie może zniknąć z mapy Łodzi i to jest nasz główny cel. Nikt jednak nie wyciągnie Orła z problemów za uszy, jeśli sami nie zmienimy wielu aspektów funkcjonowania klubu. Musimy być dla miasta wiarygodnym, ale i ciekawym partnerem. Chcemy przedstawić pani prezydent plan rozwoju klubu, który będzie realny.

Klub oparty na dwóch filarach: sekcji piłki nożnej i tenisa

Prezes dalej opowiada nam: – Mamy zapewnione środki od darczyńców na podstawową infrastrukturę. Klub chcemy oprzeć na dwóch filarach: sekcji piłki nożnej i tenisa. Dokonaliśmy wstępnej analizy finansowej wydatków związanych z powstaniem tej infrastruktury oraz kosztów jej utrzymania, a także zatrudnienia nowych pracowników. Analiza ewentualnych przychów pozwala na sformułowanie wniosku, że klub zdoła się utrzymać, a później pozyskać środki na dalsze inwestycje. Mamy zapewnienie o współpracy od trenerów, którzy znają się na swojej pracy i mają bogate doświadczenie oraz mogą się pochwalić wieloma osiągnięciami. Przede wszystkim jesteśmy także na etapie negocjacji z ewentualnymi sponsorami. Mimo złej sytuacji ekonomicznej widzę światełko w tunelu. Zanim jednak to nastąpi, to czeka nas mnóstwo pracy organicznej, u podstaw budowy klubu. Zajmujemy się nawet tak prozaicznymi sprawami, jak opracowanie herbu klubu w wysokiej rozdzielczości czy w używanych obecnie formatach graficznych. Fizycznie porządkujemy dokumenty, regulujemy zobowiązania, wyjaśniamy stan prawny wielu spraw. Musimy uruchomić klubowe social media, fizycznie zbudować infrastrukturę oraz zatrudnić wielu pracowników. Przede wszystkim musimy ulepszyć i ocieplić nasze stosunki z magistratem. Ale wierzę, że się uda, bo skład nowego zarządu i komisji rewizyjnej to świetni młodzi ludzie, którzy mają już doświadczenie, wiedzę, ale i energię. To sama przyjemność z nimi pracować.

Olimpijczycy i znani byli piłkarze chlubą klubu

W tym miejscu warto wskazać, że klub „Orzeł” w przyszłym roku obchodzić będzie stulecie swego istnienia. W Orle grali kiedyś m.in. sławni piłkarze jak: Tomasz Muchiński, Rafał Grzelak, Andrzej Woźniak, Sławomir Chałaśkiewicz, a także występowali przedstawiciele innych dyscyplin: Agnieszka Nagay (strzelectwo, czterokrotna olimpijka), Jan Bochenek (brązowy medalista olimpijski w podnoszeniu ciężarów), Jerzy Głowacki, Bernard Kręczyński, Jan Kudra oraz Krzysztof Sujka (kolarstwo, również uczestnicy igrzysk olimpijskich), szermierz olimpijczyk Roman Kantor. ą

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!