Orzeł nie chce być gorszy od ŁKS i Widzewa. Walczy o awans. Ależ obsada Meczu Narodów

Żużel

Na stadionie Orła Łódź przy ul. 6 Sierpnia pojawił się napis, jakiego do tej pory nie było: „Wsezonie 2022 walczymy o awans. Cel: najlepsza żużlowa liga świata”. Przed nami gorący żużlowy okres. W niedzielę o godz. 16 ostatni mecz starego sezonu w Łodzi ze Startem Gniezno, a 4 września o 18 Mecz Narodów.

- O awans do ekstraklasy biją się ŁKS i Widzew, a gdzie się dwóch bije, tam trzeci może skorzystać – przekornie mówił główny sponsor Orła Łódź Witold Skrzydlewski.

Zanim kibice Orła cieszyć się będą z awansu, trzeba drużynę wzmocnić. 4 września na łódzkiej Moto Arenie odbędzie się „Mecz Narodów” imienia Heleny Skrzydlewskiej. Patronat nad zawodami objęło Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Na pewno pojawią się w Łodzi duże gwiazdy. Witold Skrzydlewski zaprezentował skład drużyny polskiej. – W składzie drużyny Polskie Orły są: Patryk Dudek, zawodnik Falubazu Zielona Góra, nie musimy go przedstawiać – mówi sponsor Orła. – To jest trzeci zawodnik w Polsce. Obok niego wystartuje doskonały Przemysław Pawlicki, a skład uzupełniają Norbert Kościuch i Marcin Nowak. Pamiętam, jak tata Pawlicki z dwoma synami przyjechał do Łodzi i zaproponował, by obie wschodzące gwiazdy jeździły w Orłe. Nas wtedy nie było stać na takie warunki finansowe. Pojechali więc do Piły, tam na papierze wszystko wyglądało pięknie, ale z płatnościami wyszło cienko. Myślę, że to nasza reprezentacja będzie silna. Chcielibyśmy posłuchać Mazurka Dąbrowskiego na koniec zawodów. Za tydzień przedstawimy kolejną drużynę.

Szczególnie prezes Witold Skrzydlewski potraktował sponsorów. – Nie było tego klubu i jego dynamicznego rozwoju, gdyby nie sponsorzy, którzy są z nami od samego początku – mówił. Na konferencji byli obecni: szef kliniki weterynarii z ul. Cieszyńskiej Włodzimierz Jachman, szef firmy Varitex Henryk Ulacha, szef zakładu przemysłu wędliniarskiego Jamir Mirosław Sobieraj, prezes MAKiS Sławomir Worach.

Od soboty będą sprzedawane bilety na Mecz Narodów. Kosztują niewiele. Dzieci i kobiety płacą po 5 zł, mężczyźni – 20 zł. Wszystkie karnety będą honorowane poza kartami VIP. Będzie parada motocyklistów. Jest już 180 zapisanych miłośników motocykli, może być ich 250. Walor kolekcjonerski będzie miał specjalny program meczowy, który będzie rozdawany bezpłatnie. Będą zdjęcia wszystkich drużyn Orła na przestrzeni kilkunastu lat, od kiedy klub prowadzi rodzina Skrzydlewskich.

– Nie wszystkich żużlowców, których chcielibyśmy zakontraktować do nowej drużyny na sezon 2022 możemy zaprosić na Mecz Narodów, bo jeszcze wielu będzie walczyć w play-offach – mówił trener Adam Skórnicki, który na pewno zostaje w drużynie.

Witold Skrzydlewski mówił też o nowym sezonie 2022. – Już nie będziemy mówić, że walczymy o utrzymanie, chcemy stworzyć drużynę, która rywalizować będzie o awans. W Łodzi są dwie piłkarskie drużyny, które walczą o awans, może gdzie dwóch się bije, trzeci korzysta. A daj Boże, aby wszystkie drużyny z Łodzi ŁKS, Widzew i Orzeł cieszyły się z awansu do najwyższych lig rozgrywkowych.

Trener Orła Adam Skórnicki zapraszał wszystkich kibiców na zakończenie sezonu, które odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie 16. Orzeł Łódź walczyć będzie ze Startem Gniezno. Obie drużyny walczyć będą o kontrakty na następny sezon, więc emocjonujących wyścigów w Łodzi na pewno nie zabraknie.

